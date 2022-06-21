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22 минуты назад

Киркорову сорвали концерт в Молдавии

Елена Прошина

В Кишиневе полиция сорвала концерт Филиппа Киркорова, Давы и Вани Дмитриенко. Музыканты уже были готовы выступить на центральной площади города, но в последний момент шоу отменили. Об этом пишет Telegram-канал «Неопра, блин».

Киркорову сорвали концерт в Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, за несколько часов до начала выступления на той же улице проходили митинги, в связи с чем полиция заблокировала близлежащие улицы.

Кушанашвили заявил, что Киркорову нечем платить по кредитам из-за отмены концертов

«Грузовики с аппаратурой и декорациями задержали для досмотра и в итоге проезд им и вовсе заблокировали. В результате время для проведения концерта вышло и его пришлось отменить», - говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый раз, когда Киркорову отменяют выступление. За последнее время певцу отменили несколько концертов. Причиной тому послужил скандал, произошедший после его шоу в Кремле. В одном из номеров артист принялся ходить по огромному православному кресту на сцене. Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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