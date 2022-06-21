Киркорову сорвали концерт в Молдавии

В Кишиневе полиция сорвала концерт Филиппа Киркорова, Давы и Вани Дмитриенко. Музыканты уже были готовы выступить на центральной площади города, но в последний момент шоу отменили. Об этом пишет Telegram-канал «Неопра, блин».

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Как отмечается, за несколько часов до начала выступления на той же улице проходили митинги, в связи с чем полиция заблокировала близлежащие улицы.

«Грузовики с аппаратурой и декорациями задержали для досмотра и в итоге проезд им и вовсе заблокировали. В результате время для проведения концерта вышло и его пришлось отменить», - говорится в сообщении.