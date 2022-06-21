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17 минут назад

Данилко оскорбил Соловьева и Скабееву

Елена Прошина

Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, в интервью телеканалу ICTV нелестно высказался в адрес российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Данилко оскорбил Соловьева и Скабееву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Только, наверное, ленивый не рассказал в своих новостях, какая я тварь и нацист. Особенно Соловьев. Я его называю сейчас "кастрюля". Я любым способом стараюсь его оскорбить самыми последними словами, я прям удовольствие получаю», - сказал артист.

По его словам, он испытал сильную радость, когда телеведущего лишили недвижимости за рубежом.

«Я вот прямо радовался, не мог себя сдержать. Вот так. Это личный мой враг, этот Соловьев», - рассказал Данилко.

Также артист прошелся по телеведущей Ольге Скабеевой. Данилко назвал ее женщиной с низкой социальной ответственностью, которая «исполняет за деньги». Он также признался, что ему не раз предлагали принять участие в передачах на российских телеканалах, однако он отказался.

Ранее в сети появилось видео, где Данилко исполняет песню о Бандере в образе Верки Сердючки. На это Соловьев в эфире своего YouTube-шоу заявил, чтобы «гаденыш» не смел появляться в России и призвал всех, кто приглашает Данилко на корпоративы «взять на карандаш».

Шоу-бизнес,Ольга Скабеева,Андрей Данилко,Владимир Соловьев,
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