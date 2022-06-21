Данилко оскорбил Соловьева и Скабееву

Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, в интервью телеканалу ICTV нелестно высказался в адрес российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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«Только, наверное, ленивый не рассказал в своих новостях, какая я тварь и нацист. Особенно Соловьев. Я его называю сейчас "кастрюля". Я любым способом стараюсь его оскорбить самыми последними словами, я прям удовольствие получаю», - сказал артист.

По его словам, он испытал сильную радость, когда телеведущего лишили недвижимости за рубежом.

«Я вот прямо радовался, не мог себя сдержать. Вот так. Это личный мой враг, этот Соловьев», - рассказал Данилко.

Также артист прошелся по телеведущей Ольге Скабеевой. Данилко назвал ее женщиной с низкой социальной ответственностью, которая «исполняет за деньги». Он также признался, что ему не раз предлагали принять участие в передачах на российских телеканалах, однако он отказался.