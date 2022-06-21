Дочь Тутберидзе впервые показала своего отца

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не отвечает на вопросы об отце ее дочери — фигуристки Дианы Дэвис.
«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой. Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — заявляла знаменитость в интервью с Дмитрием Борисовым.
Однако сейчас Диана решила поделиться фотографией с неизвестным мужчиной. «День отца», — подписала кадр спортсменка. Подписчики фигуристки предположили, что ее папа находится в Америке — об этом говорит надпись на снимке: «Добро пожаловать в Лас-Вегас».
Сейчас Дэвис находится в США. Возможно, там она проводит время с отцом. Там же проводит время и Тутберидзе.