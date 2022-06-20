Слава сообщила о пропаже дорогих вещей

Певица Слава в своих социальных сетях сообщила, что у нее пропал кофр с двумя розовыми платьями, которые она планировала надеть на ближайший концерт. Ее видеообращение и фотографии у себя разместил Telegram-канал «МУЗ-ТВ».

Слава уточнила, что наряды специально для нее и ее помощниц сшил дизайнер Александр Арутюнов. Таким образом платья являются эксклюзивными и очень дорогими.

Певица уверена, что наряды не украли, а «подобрали». По словам Славы, в автомобиле, который подвозил ее помощниц до отеля после концерта, открылся багажник и кофр с платьями, лежавший сверху, выпал во время движения. Девушки, выявив пропажу, сразу обратились в полицию, но не смогли установить ее обстоятельства, поскольку все произошло «в слепой точке».