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1 час назад

Слава сообщила о пропаже дорогих вещей

Елена Прошина

Певица Слава в своих социальных сетях сообщила, что у нее пропал кофр с двумя розовыми платьями, которые она планировала надеть на ближайший концерт. Ее видеообращение и фотографии у себя разместил Telegram-канал «МУЗ-ТВ».

Слава уточнила, что наряды специально для нее и ее помощниц сшил дизайнер Александр Арутюнов. Таким образом платья являются эксклюзивными и очень дорогими.

Певица уверена, что наряды не украли, а «подобрали». По словам Славы, в автомобиле, который подвозил ее помощниц до отеля после концерта, открылся багажник и кофр с платьями, лежавший сверху, выпал во время движения. Девушки, выявив пропажу, сразу обратились в полицию, но не смогли установить ее обстоятельства, поскольку все произошло «в слепой точке».

На фоне этого Слава призвала людей, нашедших платья, вернуть их, а пока вместе с помощницами продолжает выступать в других нарядах ярко-красного цвета.

Шоу-бизнес,Видео,Александр Арутюнов,
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