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1 час назад

Леонид Барац: «Без любви к женщине живу уже давно»

WomanHit.ru

Уроки жизни популярного артиста — о счастье, возрасте и профессии

Леонид Барац: «Без любви к женщине живу уже давно»
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Он счастливо соединяет в себе и автора, и актера. «Квартет И», созданный Барацем со своими однокурсниками, почти тридцать лет радует зрителя — и не только уже любимыми постановками. Так, новый спектакль «Один день из смерти Вадика Беляева» называют лучшим из всего сделанного за эти годы.

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О любви и счастье

Совсем без любви я, как и все, не могу жить. А без любви к женщине, судя по тому, что уже давно живу так, и не умер, могу. Хотя мне без нее одиноко.

Счастье — это не гармония, а очень яркий момент. Ты не можешь быть месяц счастлив, если не влюблен и не уехал, допустим, в свадебное путешествие. У меня были такие мгновения, дни, иногда недели. Годами я себя счастливым никогда не чувствовал.

Сейчас я в большей степени заземлился и от простых вещей стал получать удовольствия больше, чем от чего-то глобального. Например, обеспечить своего близкого, порадоваться самому или порадовать друга.

О себе

Мне важно, чтобы меня принимали и любили близкие мне люди. Люди, чьим мнением я дорожу. Кто-то раскрывается под давлением, другим скорее важна поддержка. Я из вторых.

Поутру я максимально не уверен в себе, ближе к обеду ситуация улучшается, а вечером я перестаю думать об этом, потому что некогда — занят.

Когда требуется жесткость в отстаивании своих интересов или интересов близких людей, я это делаю. Но иногда компромисс важнее, чем твердость.

О профессии

Я считаю себя в большей степени человеком пишущим, чем играющим. При этом понимаю, что все мы неплохие, мастеровитые артисты, но интересны мы, прежде всего, своими текстами.

За последние пятнадцать лет у меня не было ни одного дня на работе, когда б мы что-то не писали. Только на выпуске спектаклей и во время съемочных дней мы не пишем, ну и в отпуске, конечно.

Мне знаком страх «белого листа». Он всегда появляется, когда мы принимаемся за новую пьесу или сценарий — а вдруг все, мы закончились? Боюсь повториться, написать хуже, чем раньше.

О возрасте

Возраст от тридцати до шестидесяти — самое прекрасное мужское время. Но у меня горизонт планирования небольшой, и период до семидесяти мне еще не виден, может быть, и там все будет прекрасно.

С возрастом я, с одной стороны, стал больше понимать про людей, а с другой, еще больше не понимать.

К концу жизни человек одинаково устает и от хорошего, и от плохого. Сердце стало реже екать. Но оно екает от предчувствия хорошей фразы или от того, что увидишь интересный футбольный матч.

Шоу-бизнес,Леонид Барац,
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