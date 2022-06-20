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27 минут назад

Ивлеева назвала главный минус жизни в одной европейской стране

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева назвала главный минус жизни в Швеции. В своем Telegram-канале она рассказала, что в европейской стране невозможно купить алкоголь и еду поздним вечером.

Ивлеева назвала главный минус жизни в одной европейской стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что сказать, в Швеции конечно все хорошо, но после 22:00 ни вина не выпить, ни еды не сожрать», — написала она.

Знаменитость рассказала, что отправилась в Швецию на выходные и попросила фанатов не переживать — она скоро вернется в Россию.

Напомним, что в середине апреля Ивлеева высказалась об эмиграции в России, заявив, что не собирается куда-либо переезжать. Незадолго до этого ряд СМИ сообщил, что ведущая якобы покинула РФ и переехала в Турцию. Ивлеева тогда отвечала, что поездка была лишь рабочей и долго пробыть в другой стране она не намерена.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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