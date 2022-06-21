Сбежавшая в Латвию Хаматова ответила критикующим ее россиянам

Народная артистка России Чулпан Хаматова, которая обосновалась в Латвии, испугалась критики подписчиков в соцсетях. Бывшая звезда «Современника» получила работу в Новом Рижском театре. Режиссер Алвис Херманис специально для нее создал постановку Post Scriptum о России. Спектакль посвятили «совести, сознанию и подсознанию страны».

Фото: агн "Москва" агн "Москва"

Хаматова с самого начала понимала, что в России ее осудят за участие в этом перформансе. В личном блоге она предупредила хейтеров об удалении негативных отзывов.

«Возможно, кто-то придет в комментарии, чтобы разобрать в миллионный раз "личное дело" гражданки Хаматовой. Не трудитесь, эти комментарии просто буду удалять. Дискуссии не будет», — написала она.