Сбежавшая в Латвию Хаматова ответила критикующим ее россиянам

Народная артистка России Чулпан Хаматова, которая обосновалась в Латвии, испугалась критики подписчиков в соцсетях. Бывшая звезда «Современника» получила работу в Новом Рижском театре. Режиссер Алвис Херманис специально для нее создал постановку Post Scriptum о России. Спектакль посвятили «совести, сознанию и подсознанию страны».
Хаматова с самого начала понимала, что в России ее осудят за участие в этом перформансе. В личном блоге она предупредила хейтеров об удалении негативных отзывов.
«Возможно, кто-то придет в комментарии, чтобы разобрать в миллионный раз "личное дело" гражданки Хаматовой. Не трудитесь, эти комментарии просто буду удалять. Дискуссии не будет», — написала она.
Напомним, Хаматова после начала спецоперации на Украине вместе с детьми перебралась за границу. В Москве у нее осталась недвижимость, которую артистка планировала сдавать. Сейчас она ищет новые способы заработка, поскольку в Латвии ей платят немного.