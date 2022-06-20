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38 минут назад

Вдова Грачевского отказалась продавать дом для погашения долгов мужа

Елена Прошина

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не может вступить в наследство и выплатить огромные долги мужа. В ходе передачи «Звезды сошлись» на НТВ выяснилось, что он задолжал 20 млн рублей своему же продюссерскому центру.

Вдова Грачевского отказалась продавать дом для погашения долгов мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я должна "Ералашу" и продюсерскому центру 20 миллионов. Долги образовались, когда Боря брал деньги в своей же собственной компании. Эти деньги всегда относились обратно. Он брал на нужды журнала», — рассказала она.

Чтобы закрыть долги Белоцерковская рассматривала несколько вариантов, в том числе и решительные меры. Она планировала продать дом, но в ходе оценки выяснилось, что вырученных денег не хватит на погашение долга. Также вдова отказалась от идеи продажи доли в «Ералаше».

В наследство Екатерина вступить не может из-за судебных тяжб вокруг него. Она также выступила против нового гендиректора киножурнала «Ералаш» Аркадия Григоряна — недавно Белоцерковская проиграла ему в суде и теперь должна выплатить 100 тысяч рублей судебных издержек.

Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,
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