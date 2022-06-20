Вдова Грачевского отказалась продавать дом для погашения долгов мужа

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не может вступить в наследство и выплатить огромные долги мужа. В ходе передачи «Звезды сошлись» на НТВ выяснилось, что он задолжал 20 млн рублей своему же продюссерскому центру.

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«Я должна "Ералашу" и продюсерскому центру 20 миллионов. Долги образовались, когда Боря брал деньги в своей же собственной компании. Эти деньги всегда относились обратно. Он брал на нужды журнала», — рассказала она.

Чтобы закрыть долги Белоцерковская рассматривала несколько вариантов, в том числе и решительные меры. Она планировала продать дом, но в ходе оценки выяснилось, что вырученных денег не хватит на погашение долга. Также вдова отказалась от идеи продажи доли в «Ералаше».