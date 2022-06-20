Кушанашвили заявил о финансовых проблемах Киркорова

«Ему возбраняют выступать – раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали ему неуважение к верующим. Два. Из-за того, что выступлений стало меньше, ему неоткуда отдавать ссуды, которые он брал», – поделился Кушанашвили в шоу «Каково?!».