Кушанашвили заявил о финансовых проблемах Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров оказался в непростой финансовой ситуации после отмены концертов, заявил журналист Отар Кушанашвили.Многие исполнители, в том числе Киркоров, берут большие кредиты в банках, чтобы устроить грандиозное шоу для поклонников. Однако без последующих выступлений ему нечем платить.
«Ему возбраняют выступать – раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали ему неуважение к верующим. Два. Из-за того, что выступлений стало меньше, ему неоткуда отдавать ссуды, которые он брал», – поделился Кушанашвили в шоу «Каково?!».
Поп-король оказался в эпицентре скандала после выступления в Кремле. В шоу, приуроченном к 55-летию, Киркоров танцевал на декорации в виде поваленного креста. Номер вызвал противоречивую реакцию публики. После этого у артиста один за одним стали отменяться концерты в России.