Экс-возлюбленная Баскова прокомментировала его роман с дочерью Успенской

Бывшая возлюбленная Николая Баскова, модель Софи Кальчева отреагировала на слухи о том, что музыкант встречается с наследницей Любови Успенской Татьяной Плаксиной. Как сообщает Teleprogramma.pro, Кальчева посоветовала Татьяне «уметь отойти на второй план».
«Наверное, как и всем, нужно уважать и ценить друг друга. Если речь действительно идет об отношениях, Татьяне стоит быть готовой к вниманию, которое приковано к Николаю, уметь отойти на второй план, уступить, доверять ему», — заявила она.
По словам модели, Баскову же нужно научиться дорожить чувствами близкого человека. При этом важно, чтобы Плаксина была с ним на одной волне, стала хорошей хозяйкой и надежным другом. Кальчева добавила, что музыканту нужна истинная леди, умеющая любить и быть любимой.