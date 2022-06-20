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59 минут назад

Экс-возлюбленная Баскова прокомментировала его роман с дочерью Успенской

Елена Прошина

Бывшая возлюбленная Николая Баскова, модель Софи Кальчева отреагировала на слухи о том, что музыкант встречается с наследницей Любови Успенской Татьяной Плаксиной. Как сообщает Teleprogramma.pro, Кальчева посоветовала Татьяне «уметь отойти на второй план».

Экс-возлюбленная Баскова прокомментировала его роман с дочерью Успенской
Фото: ТАССТАСС

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«Наверное, как и всем, нужно уважать и ценить друг друга. Если речь действительно идет об отношениях, Татьяне стоит быть готовой к вниманию, которое приковано к Николаю, уметь отойти на второй план, уступить, доверять ему», — заявила она.

По словам модели, Баскову же нужно научиться дорожить чувствами близкого человека. При этом важно, чтобы Плаксина была с ним на одной волне, стала хорошей хозяйкой и надежным другом. Кальчева добавила, что музыканту нужна истинная леди, умеющая любить и быть любимой.

Шоу-бизнес,Софи Кальчева,Любовь Успенская,Николай Басков,
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