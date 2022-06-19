«Я продавалась»: Сябитова рассказала об опыте содержанки

В «Исповеди» сервиса Premier Роза Сябитова рассказала, как в молодости была на содержании у женатого мужчины. По ее словам, в 1990-е годы она жила очень бедно, приходилось даже мыть полы в метро. Поэтому когда ее присмотрел обеспеченный мужчина, она согласилась стать его любовницей, - сообщает «Радио КП».

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«Я понимала, что нужно ему, и я продавалась», — призналась телеведущая.

Мыть полы больше не было нужно, Роза получала дорогие подарки, но при этом понимала, что женатый любовник может в любой момент вышвырнуть ее за дверь. Тогда она решила «отжать» у него денег. Девушка знала, что ее кавалер занимается нелегальным бизнесом и решила на этом сыграть.

«Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, и я договорилась с хозяйкой, что ее больше снимать не буду. Я вывезла всю аппаратуру, спрятала ее», - рассказала Сябитова.

Роза считала, что в таком случае она сама сможет диктовать условия их расставания. Правда, почему-то не подумала, что рискует жизнями - и своей, и своих детей.

К счастью, история закончилась мирно. Мужчина не стал ей мстить и не отобрал подарки.