Обвинения сестры Градского назвали "безобразием"

«Я читала откровения сестры Градского. Но я в них не верю. Просто безобразие какое-то! Александр Борисович был очень справедливым человеком, жил по правилам. Он бы никогда так не поступил с сестрой. Я думаю, что в этой истории сестра Градского несколько преувеличивает», - отметила Ольга.