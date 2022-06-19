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17 минут назад

Обвинения сестры Градского назвали "безобразием"

Ирина Лебедева

Недавно сестра покойного музыканта Александра Градского выступила с обвинениями в адрес брата. Она считает, что тот несправедливо с ней обошелся, лишив ее законного наследства. Эта тема широко обсуждалась в сфере шоу-бизнеса, и многие считают слова женщины сильно преувеличенными, - пишет портал prozvezd.

Обвинения сестры Градского назвали "безобразием"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, звезда "Пусть говорят" Ольга Казаченко считает, что Градский был порядочным человеком.

«Я читала откровения сестры Градского. Но я в них не верю. Просто безобразие какое-то! Александр Борисович был очень справедливым человеком, жил по правилам. Он бы никогда так не поступил с сестрой. Я думаю, что в этой истории сестра Градского несколько преувеличивает», - отметила Ольга.

Казаченко полагает, что наследство отца должно принадлежать детям – и старшим, и младшим.

«Градский всегда говорил, что живет для детей. Как в принципе, должен делать любой уважающий себя мужчина», - напомнила Казаченко.

Двоюродная сестра композитора Александра Градского Наталья обвинила своего брата в присвоении наследства ее отца. Как сообщает «Слово и Дело», женщина заявила, что музыкант обманом получил имущество.

Шоу-бизнес,Ольга Казаченко,Александр Градский,
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