Обвинения сестры Градского назвали "безобразием"

Недавно сестра покойного музыканта Александра Градского выступила с обвинениями в адрес брата. Она считает, что тот несправедливо с ней обошелся, лишив ее законного наследства. Эта тема широко обсуждалась в сфере шоу-бизнеса, и многие считают слова женщины сильно преувеличенными, - пишет портал prozvezd.
Так, звезда "Пусть говорят" Ольга Казаченко считает, что Градский был порядочным человеком.
«Я читала откровения сестры Градского. Но я в них не верю. Просто безобразие какое-то! Александр Борисович был очень справедливым человеком, жил по правилам. Он бы никогда так не поступил с сестрой. Я думаю, что в этой истории сестра Градского несколько преувеличивает», - отметила Ольга.
Казаченко полагает, что наследство отца должно принадлежать детям – и старшим, и младшим.
«Градский всегда говорил, что живет для детей. Как в принципе, должен делать любой уважающий себя мужчина», - напомнила Казаченко.
Двоюродная сестра композитора Александра Градского Наталья обвинила своего брата в присвоении наследства ее отца. Как сообщает «Слово и Дело», женщина заявила, что музыкант обманом получил имущество.