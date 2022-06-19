Обладателя "Оскара" Хаггиса задержали по обвинению в изнасиловании

Канадско-американского режиссера и сценариста Пола Хаггиса задержали в итальянском городе Остуни в области Апулия, он обвиняется в сексуальном насилии. Об этом пишет газета La Repubblica, ссылаясь на заявление прокуратуры Бриндизи.
Обладатель нескольких «Оскаров» 2006 года за фильм «Столкновение» находился на юге Италии, где проходил местный фестиваль.
Согласно предъявленному обвинению, кинодеятель принудил к сексу иностранку, которую затем оставил в аэропорту Бриндизи в плохом физическом и психологическом состоянии. Сотрудники аэропорта и пограничники оказали женщине помощь. После этого она подала обвинительное заявление в полицию. На его основании Хаггис и был задержан.