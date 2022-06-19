Обладателя "Оскара" Хаггиса задержали по обвинению в изнасиловании

Канадско-американского режиссера и сценариста Пола Хаггиса задержали в итальянском городе Остуни в области Апулия, он обвиняется в сексуальном насилии. Об этом пишет газета La Repubblica, ссылаясь на заявление прокуратуры Бриндизи.

Согласно предъявленному обвинению, кинодеятель принудил к сексу иностранку, которую затем оставил в аэропорту Бриндизи в плохом физическом и психологическом состоянии. Сотрудники аэропорта и пограничники оказали женщине помощь. После этого она подала обвинительное заявление в полицию. На его основании Хаггис и был задержан.