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35 минут назад

Обладателя "Оскара" Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

Газета.Ruиещё 5

Канадско-американского режиссера и сценариста Пола Хаггиса задержали в итальянском городе Остуни в области Апулия, он обвиняется в сексуальном насилии. Об этом пишет газета La Repubblica, ссылаясь на заявление прокуратуры Бриндизи.

Обладателя "Оскара" Хаггиса задержали по обвинению в изнасиловании
Фото: ReutersReuters

Обладатель нескольких «Оскаров» 2006 года за фильм «Столкновение» находился на юге Италии, где проходил местный фестиваль.

Согласно предъявленному обвинению, кинодеятель принудил к сексу иностранку, которую затем оставил в аэропорту Бриндизи в плохом физическом и психологическом состоянии. Сотрудники аэропорта и пограничники оказали женщине помощь. После этого она подала обвинительное заявление в полицию. На его основании Хаггис и был задержан.

Шоу-бизнес,Пол Хаггис,
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