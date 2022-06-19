Марии Шукшиной могут предъявить иски за клевету

Недавно российская актриса театра и кино Мария Шукшина в Телеграм-канале опубликовала поименный список звезд шоу-бизнеса, которые были названы представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Автор проекта "Доступное право", бизнесмен Сергей Романов, объяснил, что грозит актрисе за такой поступок.

Во-первых, по российским законам, человек, чье имя опубликовано в этом «черном» списке, может, опираясь на 152 статью статьей Гражданского кодекса РФ "Защита чести, достоинства и деловой репутации подать иск в суд и потребовать опровержения ранее сказанного, а также компенсации морального вреда.

Во-вторых, все оскорбленные могут воспользоваться статьей 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета". Клевета, распространенная публично в интернете, наказывается строго - от штрафа в размере до миллиона рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Если пострадавшие объединятся и подадут коллективный иск, у Марии Шукшиной могут быть неприятности, - информируют dni.ru.