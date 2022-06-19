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1 час назад

«Это подачка!» Семина возмущена своей пенсией

Ирина Лебедева

Народная артистка СССР Тамара Семина не скрывает, что недовольна своей пенсией. 83-летняя актриса сравнивает государственные выплаты деятелям культуры с теми, что получают депутаты. И даже мэрскую прибавку в 30 тысяч рублей считает подачкой, - пишет портал prozvezd.

«Это подачка!» Семина возмущена своей пенсией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Артисты нищие вообще всю жизнь! Я - народная артистка! А сколько получаю – просто обхохочешься! Но это вопросы надо задавать нашему правительству. Депутаты по 350 тысяч получают, по 500! А мы? Что это за прибавка в 30 тысяч рублей? Я что – побирушка, что ли? Мне говорят: «Тома, но это все-таки деньги!». А я отвечаю: «Это подачка», – заявляет звезда советского кино.

Народная артистка уверена, что следует поменять отношение к титулованным актерам.

«Еще и пишут «Забытые шедевры советского киноискусства. Тамара Семина в «Матери человеческой. Это в Доме кино показывают под такой рубрикой! Это не позор? Это не стыд! А ведь народ пришел: народ стонет от этой картины. Я, когда увидела полный зал, спросила: «Господи, такая картина тяжелая! Что же вы пришли?». А мне отвечают: «Мы ее обожаем!»

Актриса Тамара Семина считает, что зрители не потеряют многого без Урганта на ТВ. «Мне не нравится Ургант. Подумаешь, его не будет на Первом канале! Лично мне он до лампочки», — резко высказалась артистка в интервью с «Собеседником».

Шоу-бизнес,Тамара Семина,Первый канал,
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