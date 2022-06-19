«Это подачка!» Семина возмущена своей пенсией

«Артисты нищие вообще всю жизнь! Я - народная артистка! А сколько получаю – просто обхохочешься! Но это вопросы надо задавать нашему правительству. Депутаты по 350 тысяч получают, по 500! А мы? Что это за прибавка в 30 тысяч рублей? Я что – побирушка, что ли? Мне говорят: «Тома, но это все-таки деньги!». А я отвечаю: «Это подачка», – заявляет звезда советского кино.