«Это подачка!» Семина возмущена своей пенсией

Народная артистка СССР Тамара Семина не скрывает, что недовольна своей пенсией. 83-летняя актриса сравнивает государственные выплаты деятелям культуры с теми, что получают депутаты. И даже мэрскую прибавку в 30 тысяч рублей считает подачкой, - пишет портал prozvezd.
«Артисты нищие вообще всю жизнь! Я - народная артистка! А сколько получаю – просто обхохочешься! Но это вопросы надо задавать нашему правительству. Депутаты по 350 тысяч получают, по 500! А мы? Что это за прибавка в 30 тысяч рублей? Я что – побирушка, что ли? Мне говорят: «Тома, но это все-таки деньги!». А я отвечаю: «Это подачка», – заявляет звезда советского кино.
Народная артистка уверена, что следует поменять отношение к титулованным актерам.
«Еще и пишут «Забытые шедевры советского киноискусства. Тамара Семина в «Матери человеческой. Это в Доме кино показывают под такой рубрикой! Это не позор? Это не стыд! А ведь народ пришел: народ стонет от этой картины. Я, когда увидела полный зал, спросила: «Господи, такая картина тяжелая! Что же вы пришли?». А мне отвечают: «Мы ее обожаем!»
Актриса Тамара Семина считает, что зрители не потеряют многого без Урганта на ТВ. «Мне не нравится Ургант. Подумаешь, его не будет на Первом канале! Лично мне он до лампочки», — резко высказалась артистка в интервью с «Собеседником».