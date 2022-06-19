Борщева: «Над темой гречки и сахара невозможно не пошутить!»

Поклонники Елены Борщевой помнят, как во время пандемии юмористка пожаловалась на резкое снижение заработка. Елена тогда говорила, что для нормальной жизни ее семье требуется полмиллиона рублей в месяц.
Портал PROZVEZD пишет, что и сейчас финансовая составляющая жизни Елены не достигла допандемийного уровня. Но перед публикой она выступает.
«Работы, конечно, меньше, чем раньше. Но не так критично, как в пандемию, когда резко все оборвалось. С одной стороны, людям нужна сейчас развлекательная составляющая жизни. А с другой стороны – наверное, не время веселиться. Темы шуток у меня, кстати, не изменились. Единственное, я предпочитаю политические моменты не трогать, потому что это может обидеть и задеть тех людей, которые находятся в зале. А вот над темой гречки и сахара, которые сметали в магазинах, невозможно не пошутить!»
Елена призналась, что сама она запасов продовольствия не делает. Разве что сушеных грибов из белорусских лесов – родители ее супруга живут в Белоруссии.
«Сахар мы не едим. Гречку – едим, но очень мало. Будем грибочки засушивать летом. Родители мужа живут в Белоруссии. Мы туда приезжаем. Ходим в лес, грибы собираем, ягоды», - объясняет юмористка.
Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева высказалась о провокациях из зала. В беседе с изданием «Телепрограмма» она заявила, что не знает, как реагировать в таких случаях.