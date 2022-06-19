Борщева: «Над темой гречки и сахара невозможно не пошутить!»

«Работы, конечно, меньше, чем раньше. Но не так критично, как в пандемию, когда резко все оборвалось. С одной стороны, людям нужна сейчас развлекательная составляющая жизни. А с другой стороны – наверное, не время веселиться. Темы шуток у меня, кстати, не изменились. Единственное, я предпочитаю политические моменты не трогать, потому что это может обидеть и задеть тех людей, которые находятся в зале. А вот над темой гречки и сахара, которые сметали в магазинах, невозможно не пошутить!»