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27 минут назад

Борщева: «Над темой гречки и сахара невозможно не пошутить!»

Ирина Лебедева

Поклонники Елены Борщевой помнят, как во время пандемии юмористка пожаловалась на резкое снижение заработка. Елена тогда говорила, что для нормальной жизни ее семье требуется полмиллиона рублей в месяц.

Борщева: «Над темой гречки и сахара невозможно не пошутить!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Портал PROZVEZD пишет, что и сейчас финансовая составляющая жизни Елены не достигла допандемийного уровня. Но перед публикой она выступает.

«Работы, конечно, меньше, чем раньше. Но не так критично, как в пандемию, когда резко все оборвалось. С одной стороны, людям нужна сейчас развлекательная составляющая жизни. А с другой стороны – наверное, не время веселиться. Темы шуток у меня, кстати, не изменились. Единственное, я предпочитаю политические моменты не трогать, потому что это может обидеть и задеть тех людей, которые находятся в зале. А вот над темой гречки и сахара, которые сметали в магазинах, невозможно не пошутить!»

Елена призналась, что сама она запасов продовольствия не делает. Разве что сушеных грибов из белорусских лесов – родители ее супруга живут в Белоруссии.

«Сахар мы не едим. Гречку – едим, но очень мало. Будем грибочки засушивать летом. Родители мужа живут в Белоруссии. Мы туда приезжаем. Ходим в лес, грибы собираем, ягоды», - объясняет юмористка.

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева высказалась о провокациях из зала. В беседе с изданием «Телепрограмма» она заявила, что не знает, как реагировать в таких случаях.

Шоу-бизнес,Елена Борщева,
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