Сябитова рассказала о своих неудачных браках

Роза Сябитова дважды была замужем. С первым супругом Михаилом телесваха прожила вместе 10 лет. Он умер от инфаркта. Брак Юрием продержался всего три года – мужчина избил Розу.
Телесваха рассказала о своей жизни в исповеди на видеоплатформе Premier. И, если в работе Сябитовой удалось добиться и карьерных высот, и признания публики, то в личной жизни преобладали неудачи. Об этом пишет СтарХит.
Первый супруг Сябитовой, Михаил, ушел из жизни в 1993-м. Его мать в смерти сына обвинила невестку.
«Миша умер, и его мать кричала: «Ты — убийца, ты убила моего сына!» Они вместе со свекром выгоняли меня с детьми из квартиры… Потом я нашла заявления в суд, где она опять обвиняла меня в том, что произошло. Она писала, что я убила ее сына, потому что не нашла деньги на лекарства и хорошего массажиста. Потому что плохо ухаживала за ним. Я эти заявления сожгла и делала вид, что ничего не видела», — вспоминала Сябитова.
Роза признавалась, что выходила за Михаила не по любви. Но в целом жили более-менее дружно, только детей завести не получалось. У нее были выкидыши. Роза предполагает, что из-за сделанного ранее аборта. Супруги уже смирились, что наследников не будет – но тут Роза забеременела и родился сын. Позднее – дочь. Но безвременно ушел из жизни их отец…
Второго мужа Сябитова встретила на шоу «Давай поженимся!» Юрий пришел выбирать невесту, а понравилась ему ведущая. Семейный союз распался через три года с большим скандалом – мужчина избил супругу.
«Мне попался готовый альфонс. Я соскучилась по мужскому теплу, вниманию. Все дошло до того, что он начал раздражаться, его все начало бесить. И это привело к тому, что он меня избил. Загнал в угол, бил в маленькой спальне. Я знаю азы каратэ, но я не ожидала, что меня можно пинать ногами. Моя дочка-подросток видела свою окровавленную мать, мыла ей раны и вызвала скорую и полицию», - призналась телеведущая.
Главная сваха страны Роза Сябитова вступилась за народного артиста России Николая Цискаридзе, занявшего место юмориста Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером».