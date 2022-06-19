Сябитова рассказала о своих неудачных браках

«Миша умер, и его мать кричала: «Ты — убийца, ты убила моего сына!» Они вместе со свекром выгоняли меня с детьми из квартиры… Потом я нашла заявления в суд, где она опять обвиняла меня в том, что произошло. Она писала, что я убила ее сына, потому что не нашла деньги на лекарства и хорошего массажиста. Потому что плохо ухаживала за ним. Я эти заявления сожгла и делала вид, что ничего не видела», — вспоминала Сябитова.