Волочкова попала в скандал на приеме у известного массажиста

Российская балерина Анастасия Волочкова угодила в скандал, лежа на массажном кресле, сообщает runews24.

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Женщина приехала к известному в звездных кругах специалисту Илье Бурлаковскому. Во время сеанса, когда на артистке из одежды были только трусики, в кабинет ворвалась модель Мартина Кондор и попыталась снять происходящее на телефон.

Охранники балерины скрутили модель, отобрали телефон, стерли запись и разбили гаджет. Как выяснилось в эфире одного из ток-шоу на «Первом канале», Кондор обвинила Бурлаковского в причинении вреда здоровью и домогательствах, и хотела получить с него 8 млн рублей.

В массажный кабинет она ворвалась, чтобы доказать, что массажист домогается к посетительницам, однако попала на охранников Волочковой. Балерина негодовала, что ее пытались снять на видео в обнаженном виде. По словам знаменитости, процедура не предполагает, что на массажном столе нужно лежать в пальто.

Позже выяснилось, что Кондор вред здоровью и домогательства придумала.