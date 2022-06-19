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54 минуты назад

Волочкова угодила в скандал в кабинете известного массажиста

runews24.ruиещё 1

Она приехала к известному в звездных кругах специалисту Илье Бурлаковскому. Во время сеанса, когда на артистке из одежды были только трусики, в кабинет ворвалась модель Мартина Кондор и попыталась снять происходящее на телефон.

Волочкова угодила в скандал в кабинете известного массажиста
Фото: ТАССТАСС

Охранники Волочковой скрутили модель, отобрали телефон, стерли запись и для верности разбили гаджет.

Как выяснилось в студии одного из ток-шоу на Первом канале, Мартина Кондор обвинила Бурлаковского в причинении вреда здоровью и домогательствах, и хотела получить с него 8 млн рублей.

В массажный кабинет она ворвалась, чтобы доказать, что массажист домогается к посетительницам. И попала на охранников Волочковой. Балерина тем временем негодовала, что ее пытались снять на видео в обнаженном виде. По словам артистки, процедура не предполагает, что на массажном столе нужно лежать в пальто.

В итоге Мартину Кондор разоблачили, доказав, что вред здоровью и домогательства она придумала.

Шоу-бизнес,Первый канал,
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