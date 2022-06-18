«Ничего нельзя исправить»: Краско попрощался с близкими

«Так получилось, что у меня серьезные проблемы со зрением — все вижу как в тумане, нет резкости, не могу читать. Из-за того, что мой недуг связан с сетчаткой, уже ничего нельзя исправить. „Крепитесь, хуже быть не должно, но и лучше тоже не будет“, — говорят офтальмологи. Ношу только темные очки от солнца, так как другие уже не помогают», — жалуется Иван Иванович.