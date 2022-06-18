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42 минуты назад

«Ничего нельзя исправить»: доживающий свою жизнь Иван Краско попрощался с близкими

Экспресс газета

91-летний артист жалуется на серьезные проблемы со здоровьем. По словам слепнущего Краско, ориентироваться на сцене ему позволяют ориентироваться только рефлексы.

«Ничего нельзя исправить»: Краско попрощался с близкими
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Несмотря на солидный возраст, 91-летний российский актер театра и кино Иван Краско регулярно радует публику своими выступлениями. Иван Иванович каждую неделю появляется на сцене столичного Театра им. Комиссаржевской. Правда, артист признается, что он чувствует себя все хуже — Краско беспокоят многочисленные проблемы со здоровьем, которые, по его собственному признанию, уже заставили его попрощаться с близкими. Помимо прочего, мужчина жалуется на серьезнейшие проблемы со зрением, причем врачи ничего сделать не могут.

«Так получилось, что у меня серьезные проблемы со зрением — все вижу как в тумане, нет резкости, не могу читать. Из-за того, что мой недуг связан с сетчаткой, уже ничего нельзя исправить. „Крепитесь, хуже быть не должно, но и лучше тоже не будет“, — говорят офтальмологи. Ношу только темные очки от солнца, так как другие уже не помогают», — жалуется Иван Иванович.

Краско считает свои проблемы со зрением «производственной травмой». Сейчас, отмечает Иван Иванович, свет на сцене от софитов и прожекторов стал более мягким и щадящим, однако раньше бил в глаза и слепил, что и привело к проблемам с сетчаткой. Артист признается, что ориентироваться на сцене ему помогают рефлексы и хороший слух. Тем не менее, уходить из профессии Краско не хочет даже сейчас.

«Безусловно, сил придает любимая профессия. Каждый спектакль — терапия. Когда я выхожу на сцену, у меня происходит переключение: пропадают слабость и лень. Общение с друзьями, прогулки по Санкт-Петербургу в прекрасную погоду — что может быть лучше для поднятия настроения? Вообще, мне интересно жить! Такой любознательный настрой — главный залог долголетия», — заключил артист.

Шоу-бизнес,Иван Краско,
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