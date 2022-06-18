Мария Шукшина предложила запретить гамбургеры

«Открытие Макдоналдса в России произошло в 1990 году. Многие согласятся, что эта дата — точка отсчёта ухода нашей страны от своих традиций во всём. Западное стало стремительно выдавливать русское во всех сферах жизни. Я не говорю о том, что не нужно брать лучшее из мирового опыта развития цивилизаций, я говорю о том, что лучшее нужно нанизывать на национальные, генетические особенности», — написала Шукшина в Telegram-канале.