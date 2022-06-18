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1 час назад

Мария Шукшина предложила запретить гамбургеры

Ирина Лебедева

Российская актриса театра и кино Мария Шукшина убеждена, что и в сфере общественного питания России навязали чуждые западные ценности. Россиянам следует вновь привить вкус к традиционной пище – щам, блинам, пельменям. А гамбургеры и чизбургеры запретить к изготовлению и продаже.

Мария Шукшина предложила запретить гамбургеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Открытие Макдоналдса в России произошло в 1990 году. Многие согласятся, что эта дата — точка отсчёта ухода нашей страны от своих традиций во всём. Западное стало стремительно выдавливать русское во всех сферах жизни. Я не говорю о том, что не нужно брать лучшее из мирового опыта развития цивилизаций, я говорю о том, что лучшее нужно нанизывать на национальные, генетические особенности», — написала Шукшина в Telegram-канале.

Также Шукшина считает, что в России необходимо закрыть все развлекательные передачи на телевидении. По ее мнению, подобные выпуски не должны считаться подходящими в такое тяжелое политическое время, да и в целом они дискредитируют институты семьи и отношений между людьми.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,McDonald's,
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