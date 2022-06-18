«Родина и семья не продаются»: Лобода об обвинениях в «работе» на Запад

Светлана Лобода опровергла заявление журналиста Георгия Иващенко о том, что с Запада некоторым известным украинским артистам, включая ее, в частности, приходят громадные деньги за то, чтобы они осуждали Россию. Иващенко считает, что суммы исчисляются миллиардами долларов и эти артисты уже обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».