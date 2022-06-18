«Родина и семья не продаются»: Лобода об обвинениях в «работе» на Запад

Светлана Лобода опровергла заявление журналиста Георгия Иващенко о том, что с Запада некоторым известным украинским артистам, включая ее, в частности, приходят громадные деньги за то, чтобы они осуждали Россию. Иващенко считает, что суммы исчисляются миллиардами долларов и эти артисты уже обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».
Певица в своем микроблоге сообщила, что подобные заявления безосновательны.
«Да будет вам известно. Родина и семья не продаются!» — поставила точку Лобода.
Напомним, что ранее продюсер Светланы заявляла, что Лобода согласна выступать перед россиянами за гонорар в 70 тыс. евро, однако лишь за пределами России. В апреле певица попала в список артистов, которым в ближайшие 50 лет запрещен въезд на территорию России. В него вошли известные личности, которые выступали против спецоперации на Украине.