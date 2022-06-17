Ольга Бузова покинула Россию

Телеведущая и певица Ольга Бузова уехала из России, заинтриговав поклонников и попросив угадать, куда именно она направилась. О своем отъезде звезда сообщила в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Бузова пожаловалась, что ничего не успевает и у нее не хватает времени для ведения Telegram-канала, так как она вскоре уезжает на 1,5 месяца. При этом она не сообщила, куда именно поедет.

Сегодня Бузова рассказала, что успешно добралась до места назначения.

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«Долетела. Угадаете, где я?» - просила она, опубликовав снимок с чашкой кофе на столе на фоне высоких деревьев.

Фанаты певицы и телеведущей предположили, что она уехала на съемки популярного шоу и сейчас находится в Африке.

Позднее Бузова подтвердила это предположение, разместив видеозапись, на которой позирует на фоне заката. За спиной у артистки водная гладь, зелень и дорога, по которой едут машины.

«Привет, Кейптаун!» - написала она.