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31 минуту назад

Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию

Мослента

Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию. В запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), она рассказала о перелете в Милан и призналась, что очень боится летать.

Бородина улетела из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Первое, что ты делаешь в Италии, — это идешь и покупаешь жрачку», — сказала телеведущая и показала наполненный продуктами пакет.

После этого звезда сняла на видео стол с икрой, выпечкой, мясной нарезкой, фруктами и тортом. По ее словам, угощают в этой европейской стране хорошо.

Бородина поделилась и кадрами с выступления своей младшей дочери Теоны в Москве. Она объяснила, что не смогла посетить детский утренник из-за поездки.

Ранее Бородина отреагировала на информацию о ее эмиграции из России. Телеведущая назвала ложными новости о переезде в ОАЭ после покупки квартиры в Дубае.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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