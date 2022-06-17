Бородина улетела из России

Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию. В запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), она рассказала о перелете в Милан и призналась, что очень боится летать.

«Первое, что ты делаешь в Италии, — это идешь и покупаешь жрачку», — сказала телеведущая и показала наполненный продуктами пакет.

После этого звезда сняла на видео стол с икрой, выпечкой, мясной нарезкой, фруктами и тортом. По ее словам, угощают в этой европейской стране хорошо.

Бородина поделилась и кадрами с выступления своей младшей дочери Теоны в Москве. Она объяснила, что не смогла посетить детский утренник из-за поездки.