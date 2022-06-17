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40 минут назад

Пригожин назвал перенос «Евровидения» издевательством над украинцами

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru назвал издевательством над украинцами решение перенести музыкальный конкурс «Евровидение» из Украины в Великобританию.

Пригожин прокомментировал перенос «Евровидения» из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины», — высказался Пригожин.

Он назвал «Евровидение» пережитком прошлого и заявил, что конкурс не вызывает у него никаких других чувств кроме отвращения. Пригожин считает, что это мероприятие слишком откровенно навязывает людям ЛГБТ-ценности. Продюсер подчеркнул, что не является гомофобом. Однако, заметил муж Валерии, ему неприятно смотреть на «мужика в юбке».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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