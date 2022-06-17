Пригожин прокомментировал перенос «Евровидения» из Украины

«Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины», — высказался Пригожин.

Он назвал «Евровидение» пережитком прошлого и заявил, что конкурс не вызывает у него никаких других чувств кроме отвращения. Пригожин считает, что это мероприятие слишком откровенно навязывает людям ЛГБТ-ценности. Продюсер подчеркнул, что не является гомофобом. Однако, заметил муж Валерии, ему неприятно смотреть на «мужика в юбке».