Певица Алена Кравец возмутилась появлению памятника в честь Фриске

Певица Алена Кравец заявила, что музыкальное наследие Жанны Фриске не достойно памятника в Москве. Ее слова передает «Дни.ру».
«Посредственная, что уж лукавить, певица из «фанерной» девичьей группы, имя которым — легион. Широкой общественности она известна в основном своей ранней трагической смертью, но не музыкой», — заявила Кравец, отметив, что не хочет «тратить свои налоги» на подобные нужды.
15 июня скульптор Салават Щербаков показал проект бронзового бюста покойной Жанны Фриске, который он создает в рамках проекта «Память народа: во имя мира». Памятник будет закончен уже в этом году, его установят в Москве.
Участницы группы «Блестящие» Жанны Фриске не стало в 2015 году в возрасте 40 лет. Причиной смерти стала злокачественная опухоль мозга.