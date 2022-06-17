Певица Алена Кравец возмутилась появлению памятника в честь Фриске

«Посредственная, что уж лукавить, певица из «фанерной» девичьей группы, имя которым — легион. Широкой общественности она известна в основном своей ранней трагической смертью, но не музыкой», — заявила Кравец, отметив, что не хочет «тратить свои налоги» на подобные нужды.