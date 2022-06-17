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37 минут назад

Певица Алена Кравец возмутилась появлением мемориала в честь Жанны Фриске

Газета.Ru

Певица Алена Кравец заявила, что музыкальное наследие Жанны Фриске не достойно памятника в Москве. Ее слова передает «Дни.ру».

Певица Алена Кравец возмутилась появлению памятника в честь Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посредственная, что уж лукавить, певица из «фанерной» девичьей группы, имя которым — легион. Широкой общественности она известна в основном своей ранней трагической смертью, но не музыкой», — заявила Кравец, отметив, что не хочет «тратить свои налоги» на подобные нужды.

15 июня скульптор Салават Щербаков показал проект бронзового бюста покойной Жанны Фриске, который он создает в рамках проекта «Память народа: во имя мира». Памятник будет закончен уже в этом году, его установят в Москве.

Участницы группы «Блестящие» Жанны Фриске не стало в 2015 году в возрасте 40 лет. Причиной смерти стала злокачественная опухоль мозга.

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