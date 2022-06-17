Сергей Жуков рассказал о романах с поклонницами

«Романов с поклонницами у меня никогда не было. Когда мне было лет 20, они были слишком юными для интрижек. А когда я стал постарше, и наши прекрасные поклонницы выросли, я уже был женат на Регине — тут ни о каких романах и речи быть не могло», — объяснил артист.