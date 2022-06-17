Сергей Жуков рассказал о романах с поклонницами

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил «Мосленте», что у него не было романов с поклонницами, хотя девушки не давали ему прохода.
«Романов с поклонницами у меня никогда не было. Когда мне было лет 20, они были слишком юными для интрижек. А когда я стал постарше, и наши прекрасные поклонницы выросли, я уже был женат на Регине — тут ни о каких романах и речи быть не могло», — объяснил артист.
17 декабря 2007 года певец женился на солистке группы «Сливки» Регине Бурд, с которой познакомился во время совместных концертов. Супруги воспитывают троих детей: 13-летнюю Нику, 12-летнего Энджела и 7-летнего Мирона.
Ранее Сергей Жуков был женат на дочери бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Добындо, в браке у них родилась девочка, которую назвали Александрой. Исполнитель рассказывал, что фанатки периодически угрожали его бывшей супруге расправой, подкарауливали ее возле подъезда. В 2005 году Елена Добындо развелась с артистом и улетела в США, забрав с собой ребенка. Солист группы «Руки Вверх!» признавался в соцсетях, что тяжело переживал разлуку с дочерью, у него была депрессия. Сейчас Александре 21 год, она периодически прилетает к отцу в Россию и проводит время с его семьей.