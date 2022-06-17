В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
25 минут назад

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что у него не было романов с поклонницами

Газета.Ru

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил «Мосленте», что у него не было романов с поклонницами, хотя девушки не давали ему прохода.

Сергей Жуков рассказал о романах с поклонницами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Романов с поклонницами у меня никогда не было. Когда мне было лет 20, они были слишком юными для интрижек. А когда я стал постарше, и наши прекрасные поклонницы выросли, я уже был женат на Регине — тут ни о каких романах и речи быть не могло», — объяснил артист.

17 декабря 2007 года певец женился на солистке группы «Сливки» Регине Бурд, с которой познакомился во время совместных концертов. Супруги воспитывают троих детей: 13-летнюю Нику, 12-летнего Энджела и 7-летнего Мирона.

Ранее Сергей Жуков был женат на дочери бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Добындо, в браке у них родилась девочка, которую назвали Александрой. Исполнитель рассказывал, что фанатки периодически угрожали его бывшей супруге расправой, подкарауливали ее возле подъезда. В 2005 году Елена Добындо развелась с артистом и улетела в США, забрав с собой ребенка. Солист группы «Руки Вверх!» признавался в соцсетях, что тяжело переживал разлуку с дочерью, у него была депрессия. Сейчас Александре 21 год, она периодически прилетает к отцу в Россию и проводит время с его семьей.

Шоу-бизнес,Михаил Добындо,Регина Бурд,Сергей Жуков,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители