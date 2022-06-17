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1 час назад

В России может появиться аналог песенного конкурса «Евровидение»

Говорит Москва

Его могут провести в Крыму.

В России может появиться аналог «Евровидения»
Фото: Фото: EBU (Европейский вещательный союз)Фото: EBU (Европейский вещательный союз)

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил о желании заняться организацией этого мероприятия. Он подчеркнул, что в его международном песенном состязании могли бы принять участие все страны, включая США.

«У меня есть такие мысли, планов пока нет. Я предлагаю сделать это в Крыму, там курортное место. На отдыхе у людей всегда больше желания пойти на мероприятие. Крым к этому предрасположен.

Все страны приняли бы участие. Я знаю, как сделать так, чтобы все европейцы и американцы приняли участие в нашем конкурсе. У меня есть опыт».

«Евровидение» в этом году состоялось в Турине. Первое место в песенном конкурсе заняла украинская группа Kalush Orchestra. Ранее Украину лишили права проведения музыкального состязания в 2023 году. Такое решение организаторы конкурса приняли из-за ситуации на территории страны.

Россия в этом году от участия в мероприятии была отстранена из-за спецоперации.

«Евровидение» проходит с 1956 года и считается одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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