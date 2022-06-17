Галкин назвал «наградой за все былые муки» возвращение домой

Телеведущий и юморист Максим Галкин на концерте в городе Хайфе исполнил песню про возвращение в Россию , которое он назвал «наградой за былые муки».

Во время своего выступления Галкин сначала произносил монологи, а затем исполнял песни. Одна из них — «Грустить не надо», которая была написана композитором Матвеем Блантером и Владимиром Массом в 1945 году. Композиция рассказывает историю двух влюбленных, которые расстались, но скоро встретятся и вернутся в родной дом.