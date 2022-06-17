Галкин назвал «наградой за все былые муки» возвращение домой

Телеведущий и юморист Максим Галкин на концерте в городе Хайфе исполнил песню про возвращение в Россию, которое он назвал «наградой за былые муки».
Во время своего выступления Галкин сначала произносил монологи, а затем исполнял песни. Одна из них — «Грустить не надо», которая была написана композитором Матвеем Блантером и Владимиром Массом в 1945 году. Композиция рассказывает историю двух влюбленных, которые расстались, но скоро встретятся и вернутся в родной дом.
«Нас ждет награда за все былые муки, мы опять в родной вернемся дом», — спел Галкин.
Публика встретила песню в исполнении юмориста аплодисментами, сообщает издание NEWS.ru.
На своих концертах Галкин также рассказал, как во время работы к нему приставала одна из певиц группы Serebro.