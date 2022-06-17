Собчак раскритиковали за черный юмор в адрес Дианы Гурцкой

Журналист Вадим Манукян раскритиковал телеведущую Ксению Собчак за черный юмор в адрес незрячей певицы Дианы Гурцкой. Слова журналиста цитирует ФАН.
Манукян назвал Собчак «нерукопожатной» и призвал бойкотировать ее.
«На мой взгляд, каждый уважающий себя человек после подобных вещей не должен подавать ей руки. Я считаю, что таких, как Собчак, ни в коем случае больше нельзя приглашать на работу в структуры, которые имеют государственное участие», — резко высказался он.
Также блогер поддержал Гурцкую и восхитился ей.
«Диана Гурцкая, которая несмотря на то, что является незрячей, живет полной жизнью и помогает другим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и свои силы, в том числе являясь спикером по инклюзии на ПМЭФ», — отметил Манукян.
Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» пошутила над незрячей певицей Дианой Гурцкой, которая приехала на ПМЭФ.
«Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды», — написала телеведущая в личном блоге.