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6 минут назад

Блогер Манукян назвал Собчак "нерукопожатной" после ее шутки над Гурцкой

Газета.Ruиещё 1

Журналист Вадим Манукян раскритиковал телеведущую Ксению Собчак за черный юмор в адрес незрячей певицы Дианы Гурцкой. Слова журналиста цитирует ФАН.

Собчак раскритиковали за черный юмор в адрес Дианы Гурцкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Манукян назвал Собчак «нерукопожатной» и призвал бойкотировать ее.

«На мой взгляд, каждый уважающий себя человек после подобных вещей не должен подавать ей руки. Я считаю, что таких, как Собчак, ни в коем случае больше нельзя приглашать на работу в структуры, которые имеют государственное участие», — резко высказался он.

Также блогер поддержал Гурцкую и восхитился ей.

«Диана Гурцкая, которая несмотря на то, что является незрячей, живет полной жизнью и помогает другим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и свои силы, в том числе являясь спикером по инклюзии на ПМЭФ», — отметил Манукян.

Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» пошутила над незрячей певицей Дианой Гурцкой, которая приехала на ПМЭФ.

«Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды», — написала телеведущая в личном блоге.

Шоу-бизнес,Диана Гурцкая,Ксения Собчак,
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