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35 минут назад

Катя Лель заявила, что не спела с Шакирой из-за судов с продюсерами

Газета.Ru

Певица Катя Лель на YouTube-канале «МУЗ-ТВ» вспомнила, как Шакира хотела спеть с ней дуэтом хиты «Муси-Пуси» и «Мой мармеладный».

Катя Лель вспомнила о несостоявшемся дуэте с Шакирой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой мармеладный» и «Муси-Пуси» очень хотела исполнить певица Шакира и студия Universal. Она хотела спеть дуэтом», — вспомнила Лель.

Однако посотрудничать с коллегой исполнительнице не удалось из-за судебных разбирательств с бывшим продюсером Александром Волковым. Максим Фадеев ответил Шакире отказом, Лель расстроилась из-за произошедшего и предположила, что продюсер мог бы не работать до конца своей жизни, если бы сделка состоялась.

«Мне хотелось рыдать. Ты мне так просто об этом говоришь? Ты мог бы вообще, Макс, не работать никогда и ничего больше не делать», — посетовала певица.

Ранее Максим Фадеев сравнил пение «суперзвезд» с криками петуха.

Шоу-бизнес,Шакира,Катя Лель,Максим Фадеев,Александр Волков,
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