Актер Том Хэнкс поставил на место поклонника, который толкнул его жену. На инцидент с голливудской звездой, произошедший у ресторана в Мидтауне, обращает внимание телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Оскароносный актер в компании своей супруги Риты направлялся к машине. Исполнителя заглавной роли в фильме «Форрест Гамп» и его спутницу окружили фанаты. Один из них случайно толкнул жену Хэнкса. Тот не стерпел такого поведения поклонника и в грубой форме прогнал обидчика.