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1 час назад

Том Хэнкс поставил на место толкнувшего его жену фаната: видео

Александр Кузьмин

Актер Том Хэнкс поставил на место поклонника, который толкнул его жену. На инцидент с голливудской звездой, произошедший у ресторана в Мидтауне, обращает внимание телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Оскароносный актер в компании своей супруги Риты направлялся к машине. Исполнителя заглавной роли в фильме «Форрест Гамп» и его спутницу окружили фанаты. Один из них случайно толкнул жену Хэнкса. Тот не стерпел такого поведения поклонника и в грубой форме прогнал обидчика.

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