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32 минуты назад

Ольга Бузова надолго покинула Россию

Мослента

Популярная российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова покинула Россию. Об этом она написала на своей личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Бузова опубликовала фотографию из столичного аэропорта Домодедово.

Бузова надолго покинула Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Меня не будет полтора месяца… Путешествия меня всегда вдохновляют, но, в то же время, всегда очень волнительно. У меня сейчас двоякое ощущение… Очень хочется уехать, и знаю, что очень буду скучать», — поделилась она с подписчиками. Бузова уточнила, что так надолго из страны она прежде никогда не улетала.

Артистка отметила, что перед поездкой сделала все запланированные дела: полностью оплатила ремонт своей московской квартиры, который уже вот-вот закончат, и поцеловала нос своей собаки.

«Приехала в аэропорт зареванная», — добавила Бузова.

Ранее стало известно, что телеведущая Регина Тодоренко с мужем певцом Владом Топаловым и трехлетним сыном улетели в Канаду.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,Ольга Бузова,Аэропорт Домодедово,
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