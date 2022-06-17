Бузова надолго покинула Россию

«Меня не будет полтора месяца… Путешествия меня всегда вдохновляют, но, в то же время, всегда очень волнительно. У меня сейчас двоякое ощущение… Очень хочется уехать, и знаю, что очень буду скучать», — поделилась она с подписчиками. Бузова уточнила, что так надолго из страны она прежде никогда не улетала.