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45 минут назад

Галкин рассказал о домогательствах участницы Serebro

WomanHit.ru

Уехавший из России шоумен и телеведущий Максим Галкин признался, что к нему пристала одна из солисток группы Serebro. Подробностями артист поделился на своем концерте в Израиле, где живет с супругой и детьми с конца февраля.

Галкин рассказал о домогательствах участницы Serebro
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на одном из выступлений, который вел Галкин.

«Объявляя группу Serebro, такая у нас была группа — школьницы-развратницы, у них такой имидж был, я их объявил и ухожу за кулисы, а они бегут на сцену мне навстречу: „Здравствуйте, Максим Галкин, здравствуйте“. И одна из них, пройдя мимо, схватила меня за пятую точку», — рассказал шоумен.

Максим отметил, что ранее с ним таких ситуаций не происходило. О случившемся ведущий решил рассказать актрисе Ренате Литвиновой. Тогда артистка призналась, что с ней случался похожий случай — к ней пристала известный режиссер. Знаменитости пришлось это терпеть, так как Ренате нужна была роль в кино.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Рената Литвинова,
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