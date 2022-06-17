Галкин рассказал о домогательствах участницы Serebro

«Объявляя группу Serebro, такая у нас была группа — школьницы-развратницы, у них такой имидж был, я их объявил и ухожу за кулисы, а они бегут на сцену мне навстречу: „Здравствуйте, Максим Галкин, здравствуйте“. И одна из них, пройдя мимо, схватила меня за пятую точку», — рассказал шоумен.