Галкин рассказал о домогательствах участницы Serebro

Уехавший из России шоумен и телеведущий Максим Галкин признался, что к нему пристала одна из солисток группы Serebro. Подробностями артист поделился на своем концерте в Израиле, где живет с супругой и детьми с конца февраля.
Инцидент произошел на одном из выступлений, который вел Галкин.
«Объявляя группу Serebro, такая у нас была группа — школьницы-развратницы, у них такой имидж был, я их объявил и ухожу за кулисы, а они бегут на сцену мне навстречу: „Здравствуйте, Максим Галкин, здравствуйте“. И одна из них, пройдя мимо, схватила меня за пятую точку», — рассказал шоумен.
Максим отметил, что ранее с ним таких ситуаций не происходило. О случившемся ведущий решил рассказать актрисе Ренате Литвиновой. Тогда артистка призналась, что с ней случался похожий случай — к ней пристала известный режиссер. Знаменитости пришлось это терпеть, так как Ренате нужна была роль в кино.