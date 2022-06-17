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4 минуты назад

Проклова озвучила размер своей пенсии

Елена Прошина

Актриса Елена Проклова озвучила размер своей пенсии. Как сообщает prozvezd.info, знаменитость призналась, что не прекращает работать чтобы позволять себе жить так, как ей хочется.

"Мне повезло": Проклова озвучила размер своей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас у всех небольшие пенсии. У меня — 18 тысяч рублей. Но мне повезло. Плюс — я не прекращаю работать, у меня спектакли, съемки. Я получаю деньги, на которые могу позволить себе жить так, как мне хочется. Конечно, у большинства пенсионеров такой возможности нет», — заявила она.

Проклова подчеркнула, что участвует в различных ток-шоу — это позволяет получать дополнительный доход. Всего на жизнь актрисе хватает 70 тысяч в месяц. По ее мнению, пенсию в России нужно приравнять к минимальному окладу, который человек получает во время работы.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,
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