"Мне повезло": Проклова озвучила размер своей пенсии

Актриса Елена Проклова озвучила размер своей пенсии. Как сообщает prozvezd.info, знаменитость призналась, что не прекращает работать чтобы позволять себе жить так, как ей хочется.
«У нас у всех небольшие пенсии. У меня — 18 тысяч рублей. Но мне повезло. Плюс — я не прекращаю работать, у меня спектакли, съемки. Я получаю деньги, на которые могу позволить себе жить так, как мне хочется. Конечно, у большинства пенсионеров такой возможности нет», — заявила она.
Проклова подчеркнула, что участвует в различных ток-шоу — это позволяет получать дополнительный доход. Всего на жизнь актрисе хватает 70 тысяч в месяц. По ее мнению, пенсию в России нужно приравнять к минимальному окладу, который человек получает во время работы.