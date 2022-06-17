"Мне повезло": Проклова озвучила размер своей пенсии

«У нас у всех небольшие пенсии. У меня — 18 тысяч рублей. Но мне повезло. Плюс — я не прекращаю работать, у меня спектакли, съемки. Я получаю деньги, на которые могу позволить себе жить так, как мне хочется. Конечно, у большинства пенсионеров такой возможности нет», — заявила она.