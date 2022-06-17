МакSим рассказала о жизни на Казанском вокзале

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала о жизни на Казанском вокзале после переезда в Москву. В интервью «Москвич Mag» она поведала, что приехала в столицу для поступления в вуз.
«Папа повез меня к его сестре, чтобы я остановилась у нее в Дмитрове. На следующий день я убежала оттуда в Москву, не зная, что такое метро и как добраться обратно. В итоге в 2000 году так и осталась на Казанском вокзале и провела там неделю, пока на перроне не встретила знакомую девочку. Она предложила снимать комнату вместе, я согласилась», — вспомнила Абросимова.
Девушки поселились в квартире неподалеку от станции «Новые Черемушки», а позже будущая певица переехала в аварийную квартиру в Царицыно. Увидев ее директор певицы посоветовал ей купить «более серьезное жилье». Вскоре артистке удалось приобрести собственную светлую квартиру.