МакSим рассказала о жизни на Казанском вокзале

«Папа повез меня к его сестре, чтобы я остановилась у нее в Дмитрове. На следующий день я убежала оттуда в Москву, не зная, что такое метро и как добраться обратно. В итоге в 2000 году так и осталась на Казанском вокзале и провела там неделю, пока на перроне не встретила знакомую девочку. Она предложила снимать комнату вместе, я согласилась», — вспомнила Абросимова.