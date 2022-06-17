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48 минут назад

Подольская рассказала о планах уехать из России

Елена Прошина

Наталья Подольская призналась, что хочет на лето уехать из России. Певица планирует посетить с мамой родную Белоруссию — звезда родом из Могилева. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Подольская сообщила об отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

По словам певицы, в Белоруссии у нее уже не осталось родственников, но она все равно планирует съездить, чтобы увидеть родные места и посетить могилы родственников.

«У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы ее (матери, - прим.) папы, мамы, бабушек, дедушек — это номер один в программе», — рассказала звезда.

Артистка подчеркнула, что уедет на время и обязательно вернется обратно к семье в Россию. Сейчас Наталья отдыхает в Турции с младшим сыном Ваней. Старший сын знаменитости Артемий и его отец Владимир Пресняков-младший остались в России.

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Ранее Подольская рассказала, что старший сын получил травму ноги. Отец мальчика опубликовал в соцсетях фото, на котором Артем сидит на инвалидной коляске. Оказалось, мальчик сломал мизинец. Именно из-за этого семье не удалось отправиться в отпуск вместе.

Шоу-бизнес,Наталья Подольская,Павел Табаков,
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