Подольская сообщила об отъезде из России

Наталья Подольская призналась, что хочет на лето уехать из России. Певица планирует посетить с мамой родную Белоруссию — звезда родом из Могилева. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам певицы, в Белоруссии у нее уже не осталось родственников, но она все равно планирует съездить, чтобы увидеть родные места и посетить могилы родственников.

«У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы ее (матери, - прим.) папы, мамы, бабушек, дедушек — это номер один в программе», — рассказала звезда.

Артистка подчеркнула, что уедет на время и обязательно вернется обратно к семье в Россию. Сейчас Наталья отдыхает в Турции с младшим сыном Ваней. Старший сын знаменитости Артемий и его отец Владимир Пресняков-младший остались в России.