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1 час назад

Лена Катина вышла замуж за миллионера в МФЦ

WomanHit.ru

Певица Лена Катина, бывшая солистка группы «Тату», вышла замуж за онкобольного миллионера Дмитрия Спиридонова. Об этом бизнесмен рассказал в своем блоге в Сети.

Лена Катина вышла замуж за миллионера в МФЦ
Фото: соцсетисоцсети

«По-настоящему полыхаю. С днем рождения меня. С женитьбой. И много чего. Кратко надо зафиксировать ярчайший день. Родился в 8:15, юбиляр 40 лет. Именины. Женюсь в 12:30. Сделал себе подарок — новую игрушку. Стал еще больше любить себя. Все остальное допишут завистники и хейтеры. Благодарен всем и жизни!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметил предприниматель в посте.

Стало известно, что Лена и Дмитрий расписались в МФЦ. Исполнительница решила надеть белое платье с глубоким декольте. Свой образ знаменитость дополнила кулоном в форме ключа и утонченными босоножками.

Спиридонов признался, что они едва не опоздали на роспись. «Девочки, такие девочки. Опаздывают. А я говорил, что надо пораньше выехать», — рассказал предприниматель. Также он добавил, что волнуется, в то время как его возлюбленная совсем не переживает. После росписи супруги поехали на набережную реки Москвы, чтобы сделать несколько фотографий на память.

Напомним, певица уже была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем. Звезды воспитывают сына Александра.

Шоу-бизнес,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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