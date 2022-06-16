Лена Катина вышла замуж за миллионера в МФЦ

«По-настоящему полыхаю. С днем рождения меня. С женитьбой. И много чего. Кратко надо зафиксировать ярчайший день. Родился в 8:15, юбиляр 40 лет. Именины. Женюсь в 12:30. Сделал себе подарок — новую игрушку. Стал еще больше любить себя. Все остальное допишут завистники и хейтеры. Благодарен всем и жизни!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметил предприниматель в посте.

Спиридонов признался, что они едва не опоздали на роспись. «Девочки, такие девочки. Опаздывают. А я говорил, что надо пораньше выехать», — рассказал предприниматель. Также он добавил, что волнуется, в то время как его возлюбленная совсем не переживает. После росписи супруги поехали на набережную реки Москвы, чтобы сделать несколько фотографий на память.