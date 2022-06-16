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1 час назад

Снова мама? Регина Тодоренко заинтриговала поклонников фото с коляской

Passion.ruиещё 1

Популярная телеведущая Регина Тодоренко 14 июня отметила 32-летие. По этому случаю знаменитость опубликовала в своем микроблоге серию фотографий, среди которой был и снимок с коляской. Поклонники тут же решили, что она во второй раз стала мамой и уже вышла на первую прогулку с новорожденным малышом.

Тодоренко заинтриговала поклонников фото с коляской
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Супруга Влада Топалова предпочла скрыть дату родов и пол малыша, однако фанаты сошлись во мнении, что, скорее всего, она подарила исполнителю девочку.

Напомним, что Влад и Регина воспитывают сына Михаила, который родился в декабре 2018 года. Как признавалась звездная мама, она очень переживала по поводу того, как ее старший ребенок воспримет появление братика или сестрички. Телеведущая постаралась изучить соответствующую литературу по данному вопросу и заранее продумать все моменты. Судя по всему, вторая беременность у нее протекала достаточно легко. Даже на поздних сроках знаменитость не отказывалась от проектов и путешествий на дальние расстояния.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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