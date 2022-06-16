Собчак пошутила над незрячей певицей Гурцкой

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале пошутила над незрячей певицей Дианой Гурцкой, приехавшей на ПМЭФ.
Собчак активно освещает на своих каналах проходящий в Питере экономический Форум. Одной из гостей мероприятия стала незрячая певица Диана Гурцкая. Телеведущая опубликовала видео, на котором видно, как певица идет между павильонами под руку с супругом Петром Кучеренко.
«Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды», — написала телеведущая.
Напомним, певица с рождения не видит, она обучалась в специальном интернате для слепых. Однако слепота не помешала ей начать музыкальную карьеру. В 2000 году вышел дебютный альбом исполнительницы «Ты здесь», в который вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова.
С 2005 года Гурцкая замужем за профессором РУДН Петром Кучеренко. Супруги основали фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». В 2007 году у них родился сын Константин.