Собчак пошутила над незрячей певицей Гурцкой

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале пошутила над незрячей певицей Дианой Гурцкой, приехавшей на ПМЭФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Собчак активно освещает на своих каналах проходящий в Питере экономический Форум. Одной из гостей мероприятия стала незрячая певица Диана Гурцкая. Телеведущая опубликовала видео, на котором видно, как певица идет между павильонами под руку с супругом Петром Кучеренко.

«Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды», — написала телеведущая.

Напомним, певица с рождения не видит, она обучалась в специальном интернате для слепых. Однако слепота не помешала ей начать музыкальную карьеру. В 2000 году вышел дебютный альбом исполнительницы «Ты здесь», в который вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова.