Экс-солистка «Тату» вышла замуж за миллионера

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Как сообщает StarHit, певица и бизнесмен расписались в МФЦ без лишних глаз.
На церемонию заключения брака Катина надела платье с глубоким декольте и лаконичные босоножки, а ее новоиспеченный супруг был в белом костюме. Отмечается, что 16 июня он празднует не только свадьбу, но и свое 40-летие.
Напомним, что месяц назад Лена Катина похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом в три карата. Еще тогда она предупреждала поклонников, что не собирается устраивать из церемонии бракосочетания представление.
«Просто распишемся, а о большом праздновании подумаем потом. И я, и Дима знаем, что это такое, поэтому все делаем для себя. А колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… Нулей много!» — рассказывала певица.