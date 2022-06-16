Экс-солистка «Тату» вышла замуж за миллионера

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Как сообщает StarHit, певица и бизнесмен расписались в МФЦ без лишних глаз.

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На церемонию заключения брака Катина надела платье с глубоким декольте и лаконичные босоножки, а ее новоиспеченный супруг был в белом костюме. Отмечается, что 16 июня он празднует не только свадьбу, но и свое 40-летие.

Напомним, что месяц назад Лена Катина похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом в три карата. Еще тогда она предупреждала поклонников, что не собирается устраивать из церемонии бракосочетания представление.