В интернете раскритиковали бюст Жанне Фриске

Бронзовый бюст покойной певицы Жанны Фриске появится в Москве в этом году. Основу для скульптуры создал Салават Щербаков. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе проекта «Память народа: во имя мира», в рамках которого создается памятника, сообщили, что проект обсуждался еще год назад. А сейчас стало известно, что основа для скульптуры уже готова.

«У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то полные счастья и жизни», — рассказал Щербаков. Чтобы воссоздать внешность Фриске скульптор распечатал сотни портретов исполнительницы. «Бюсты выглядят обычно очень строго, этот решено было сделать с улыбкой ведь в жизни Жанны всегда улыбалась», — отметила президент проекта Оксана Бондарева.