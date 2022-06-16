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1 час назад

В Сети раскритиковали бюст Жанне Фриске

WomanHit.ru

Бронзовый бюст покойной певицы Жанны Фриске появится в Москве в этом году. Основу для скульптуры создал Салават Щербаков. Об этом сообщает ТАСС.

В интернете раскритиковали бюст Жанне Фриске
Фото: соцсетисоцсети

В пресс-службе проекта «Память народа: во имя мира», в рамках которого создается памятника, сообщили, что проект обсуждался еще год назад. А сейчас стало известно, что основа для скульптуры уже готова.

«У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то полные счастья и жизни», — рассказал Щербаков. Чтобы воссоздать внешность Фриске скульптор распечатал сотни портретов исполнительницы. «Бюсты выглядят обычно очень строго, этот решено было сделать с улыбкой ведь в жизни Жанны всегда улыбалась», — отметила президент проекта Оксана Бондарева.

Однако пользователям в Сети не понравилась основа для скульптуры. «Это ужас!», «Другой человек, от красавицы Жанны ничего…», «Бюст не похож на Фриске, зачем такое ставить», «Памятник на Волочкову больше похож», — поделилась своим мнением публика.

Шоу-бизнес,Оксана Бондарева,Жанна Фриске,
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