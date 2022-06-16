Чемодан - вокзал - Запад: Фадеев назвал уехавших из России звезд

Российский музыкальный критик Александр Фадеев озвучил новый список отечественных звезд, покинувших страну. Он подчеркнул, что все эти люди открыто раскритиковали специальную военную операцию России на Украине. Многие из них также высказались негативно в отношении российских граждан, заявил эксперт.

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Фадеев напомнил, что ранее на просторах Сети появился портал «Предатели», который был создан сотрудниками Комитета защиты национальных интересов России. Сайт перечисляет в том числе и тех лиц, которые могут понести ответственность за притеснение жителей республик Донбасса.