В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
22 минуты назад

Певица Анна Нетребко вернется на сцену Венской оперы в 2023 году

Слово и Дело

Российская и австрийская певица Анна Нетребко исполнит арию в спектакле «Аида» на сцене Венской государственной оперы в январе 2023 года.

Певица Анна Нетребко вернется на сцену Венской оперы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генеральный директор театра Богдан Рошчич во время пресс-конференции, посвященной началу нового сезона, подтвердил возвращение Нетребко в 2023 году, подчеркнув, что оперная дива является гражданкой Австрии, а значит, имеет право работать в этой стране.

Стоит отметить, что после увольнения из Баварской государственной оперы и небольшого перерыва в карьере певица вновь выступила на европейской сцене, произведя фурор в парижском театре La Scala.

Ранее Нетребко отказалась выступать на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, объяснив в интервью немецкому изданию Die Zeit, что не понимает, чего от нее хотят россияне, но готова «усидеть на двух стульях» ради искусства.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители