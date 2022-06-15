Певица Анна Нетребко вернется на сцену Венской оперы

Российская и австрийская певица Анна Нетребко исполнит арию в спектакле «Аида» на сцене Венской государственной оперы в январе 2023 года.

Генеральный директор театра Богдан Рошчич во время пресс-конференции, посвященной началу нового сезона, подтвердил возвращение Нетребко в 2023 году, подчеркнув, что оперная дива является гражданкой Австрии, а значит, имеет право работать в этой стране.

Стоит отметить, что после увольнения из Баварской государственной оперы и небольшого перерыва в карьере певица вновь выступила на европейской сцене, произведя фурор в парижском театре La Scala.