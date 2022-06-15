Бронзовый бюст Жанны Фриске должен быть установлен в Москве в этом году. Работу над ним в рамках проекта «Память народа: во имя мира» ведет скульптор Салават Щербаков, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В ближайшее время в Москве установят бронзовый бюст Жанны Фриске. Это проект обсуждался еще год назад, и вот основа памятника, наконец, готова», - пояснили зданию в пресс-службе проекта.

Салават Щербаков для того, чтобы воспроизвести мимику и внешность в певицы, изучил сотни ее портретов.

«У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то полные счастья и жизни. Это же не сыграешь, это надо прочувствовать», - отметил он.

Эскиз памятника уже показали родным артистки. Отец певицы Владимир Фриске отметил, что автору удалось сохранить и передать «горящий» взгляд его дочери, пишет «Пятый канал».

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске.