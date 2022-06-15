До 300 тысяч: раскрыта стоимость билетов на концерты звезд на ПЭМФ

В Сеть попал прайс с ценниками, которые должны заплатить гости Петербургского экономического форума за возможность посетить эксклюзивные выступления российских звезд, которые будут петь и играть перед гостями мероприятия. Как сообщает Shot, развлекать гостей будут Григорий Лепс, рэпер Баста, группа «Моральный кодекс», Владимир Пресняков, Денис Мацуев и другие.
Так, дороже всех ценится выступление Лепса — до 300 тыс. рублей за билет. Напротив имени Басты указана сумма в 225 тыс. рублей, пианист Денис Мацуев «оценен» в 200 тыс. рублей. Владимир Пресняков и «Моральный кодекс» берут от 85 до 150 тыс.
Россияне уже отреагировали на столь высокие цены и считают, что артистам заплатят за выступление баснословные деньги.
«Лепс всегда найдет способ заработать»; «Небольшая пропасть с прожиточным минимумом»; «Купить вип прием или новую Lada Vesta?»; «Что-то на «Моральный кодекс» дешевенькие билеты»; «Какие цены! На них нет креста!» — пишут в комментариях россияне.
Напомним, Петербургский экономический форум — это основанное в 1997 году ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге. С 2005 года ПЭМФ проводится при участии президента России. На ПЭМФ ежегодно приезжает более десяти тысяч гостей из более, чем 120 стран. В основном это — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.