До 300 тысяч: раскрыта стоимость билетов на концерты звезд на ПЭМФ

В Сеть попал прайс с ценниками, которые должны заплатить гости Петербургского экономического форума за возможность посетить эксклюзивные выступления российских звезд, которые будут петь и играть перед гостями мероприятия. Как сообщает Shot, развлекать гостей будут Григорий Лепс, рэпер Баста, группа «Моральный кодекс», Владимир Пресняков, Денис Мацуев и другие.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, дороже всех ценится выступление Лепса — до 300 тыс. рублей за билет. Напротив имени Басты указана сумма в 225 тыс. рублей, пианист Денис Мацуев «оценен» в 200 тыс. рублей. Владимир Пресняков и «Моральный кодекс» берут от 85 до 150 тыс.

Россияне уже отреагировали на столь высокие цены и считают, что артистам заплатят за выступление баснословные деньги.

«Лепс всегда найдет способ заработать»; «Небольшая пропасть с прожиточным минимумом»; «Купить вип прием или новую Lada Vesta?»; «Что-то на «Моральный кодекс» дешевенькие билеты»; «Какие цены! На них нет креста!» — пишут в комментариях россияне.