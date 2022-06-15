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1 час назад

Новая песня Макса Барских провалилась в рейтинге без российских слушателей

FBM.ru

Популярный певец Макс Барских не так давно отличился своими резкими заявлениями в адрес российских жителей. Музыкант прошелся по умственным способностям своих слушателей, а также сделал заявление о том, что ему не требуются деньги от российской аудитории, после чего запретил прослушивание своих песен на территории РФ.

Новая песня Макса Барских провалилась в рейтинге без российских слушателей
Фото: FBM.ruFBM.ru

Такой поспешный шаг сразу же вернулся бумерангом к артисту. Журналистка и видеоблогер Алена Жигалова опубликовала в своем Telegram-канале «Неопра, блин!» свежие данные по прослушиванию композиций Макса Барских и сравнила их с тем периодом, когда музыкант был популярен в России.

Картина оказалась довольно удручающей. Согласно имеющимся сведениям, певец начал уходить в забытье. Хиты «Туманы» и «Неверная» прослушали порядка 194 миллионов раз, «Моя любовь» — 117 миллионов раз. Новую композицию на украинском языке «не для россиян» «Чекай мене» оценили всего 128 тысяч раз.

«Еле набравшая 100 000 песня Макса Барских на украинском против сотни миллионов просмотров русскоязычных хитов — вот она, истинная цена потери российской аудитории», — отметила журналистка.

Тем временем российская публика, кажется, не заметила отсутствия исполнителя.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
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