Барановская раскрыла причину конфликта с Глюкозой

Телеведущая Юлия Барановская вспомнила давний неприятный инцидент, произошедший с певицей Глюкозой несколько лет назад. О нем она рассказала в подкасте «Быть человеком», пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, однажды они увиделись с певицей на одном из светских мероприятий. В какой-то момент Глюкоза решила пройтись по личной жизни телеведущей, назвав ее скучной.

«Как скучно ты живешь! Никаких скандалов, любовников, вся такая правильная», — заявила тогда Глюкозы.

Барановская призналась, что ее задело высказывание певицы, из-за чего после этого их отношения стали напряженными. Однако, как выяснилось, сама Глюкоза не смогла вспомнить эту историю.