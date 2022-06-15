Барановская раскрыла причину конфликта с Глюкозой

Телеведущая Юлия Барановская вспомнила давний неприятный инцидент, произошедший с певицей Глюкозой несколько лет назад. О нем она рассказала в подкасте «Быть человеком», пишет «Газета.ру».
По ее словам, однажды они увиделись с певицей на одном из светских мероприятий. В какой-то момент Глюкоза решила пройтись по личной жизни телеведущей, назвав ее скучной.
«Как скучно ты живешь! Никаких скандалов, любовников, вся такая правильная», — заявила тогда Глюкозы.
Барановская призналась, что ее задело высказывание певицы, из-за чего после этого их отношения стали напряженными. Однако, как выяснилось, сама Глюкоза не смогла вспомнить эту историю.
Напомним, Барановская несколько лет состояла в незарегистрированных отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. После громкого расставания, Юлия много лет не была замечена в каких-либо отношениях. Сама телеведущая предпочитает не рассказывать о личной жизни.