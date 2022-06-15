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51 минуту назад

Барановская раскрыла причину конфликта с Глюкозой

Елена Прошина

Телеведущая Юлия Барановская вспомнила давний неприятный инцидент, произошедший с певицей Глюкозой несколько лет назад. О нем она рассказала в подкасте «Быть человеком», пишет «Газета.ру».

Барановская раскрыла причину конфликта с Глюкозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, однажды они увиделись с певицей на одном из светских мероприятий. В какой-то момент Глюкоза решила пройтись по личной жизни телеведущей, назвав ее скучной.

«Как скучно ты живешь! Никаких скандалов, любовников, вся такая правильная», — заявила тогда Глюкозы.

Барановская призналась, что ее задело высказывание певицы, из-за чего после этого их отношения стали напряженными. Однако, как выяснилось, сама Глюкоза не смогла вспомнить эту историю.

Напомним, Барановская несколько лет состояла в незарегистрированных отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. После громкого расставания, Юлия много лет не была замечена в каких-либо отношениях. Сама телеведущая предпочитает не рассказывать о личной жизни.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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