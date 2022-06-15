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35 минут назад

Цискаридзе не получил гонорар за первый выпуск шоу «Сегодня вечером»

Слово и Делоиещё 2

Народный артист России Николай Цискаридзе, заменивший в шоу «Сегодня вечером» юмориста Максима Галкина, сообщил, что за дебютный выпуск программы не получил ни копейки.

Цискаридзе рассказал о гонораре за дебютное шоу «Сегодня вечером»
Фото: агн москваагн москва

По словам артиста балета, разговоров, что он станетпостоянным ведущим шоу на Первом канале, не было после первых съемок. Как оказалось, танцор и вовсе не получил гонорар за выпуск.

«Первый раз я провел программу абсолютно бескорыстно. Спустя две недели после первой программы ко мне
обратились и сказали, что хотели бы поговорить», — вспоминает в разговоре с Teleprogramma.pro артист предложение стать ведущим проекта «Сегодня вечером».

После первых съемок Цискаридзе написал бывшему ведущего шоу. Галкин, со слов хореографа, только выдал шутку.

Как отметил Цискаридзе, у него прекрасные отношения с комиком.

Галкин покинул Россию вскоре после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Руководству шоу пришлось искать нового ведущего для проекта.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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