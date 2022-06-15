Цискаридзе рассказал о гонораре за дебютное шоу «Сегодня вечером»

Народный артист России Николай Цискаридзе, заменивший в шоу «Сегодня вечером» юмориста Максима Галкина, сообщил, что за дебютный выпуск программы не получил ни копейки.

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По словам артиста балета, разговоров, что он станетпостоянным ведущим шоу на Первом канале, не было после первых съемок. Как оказалось, танцор и вовсе не получил гонорар за выпуск.

«Первый раз я провел программу абсолютно бескорыстно. Спустя две недели после первой программы ко мне

обратились и сказали, что хотели бы поговорить», — вспоминает в разговоре с Teleprogramma.pro артист предложение стать ведущим проекта «Сегодня вечером».

После первых съемок Цискаридзе написал бывшему ведущего шоу. Галкин, со слов хореографа, только выдал шутку.

Как отметил Цискаридзе, у него прекрасные отношения с комиком.