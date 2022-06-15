Цискаридзе рассказал о гонораре за дебютное шоу «Сегодня вечером»

Народный артист России Николай Цискаридзе, заменивший в шоу «Сегодня вечером» юмориста Максима Галкина, сообщил, что за дебютный выпуск программы не получил ни копейки.
По словам артиста балета, разговоров, что он станетпостоянным ведущим шоу на Первом канале, не было после первых съемок. Как оказалось, танцор и вовсе не получил гонорар за выпуск.
«Первый раз я провел программу абсолютно бескорыстно. Спустя две недели после первой программы ко мне
обратились и сказали, что хотели бы поговорить», — вспоминает в разговоре с Teleprogramma.pro артист предложение стать ведущим проекта «Сегодня вечером».
После первых съемок Цискаридзе написал бывшему ведущего шоу. Галкин, со слов хореографа, только выдал шутку.
Как отметил Цискаридзе, у него прекрасные отношения с комиком.
Галкин покинул Россию вскоре после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Руководству шоу пришлось искать нового ведущего для проекта.