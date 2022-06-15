Бузова проговорилась об отъезде из России

«Все отдала своему шоу… вот она Я, всю себя. У меня реально аврал, не успеваю даже все дела доделать перед отъездом… (я улетаю на полтора месяца). Параллельно съемки, выступления. Просто нахожусь в режиме нон-стоп. Вам про праздники продолжать говорить каждое утро?» — написала знаменитость.