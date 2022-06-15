Бузова проговорилась об отъезде из России

Певица и телеведущая Ольга Бузова проговорилась, что собирается покинуть Россию. В своем Telegram-канале она призналась, что забросила ведение этой соцсети и объяснила, почему ей не хватает времени для публикации постов.
«Все отдала своему шоу… вот она Я, всю себя. У меня реально аврал, не успеваю даже все дела доделать перед отъездом… (я улетаю на полтора месяца). Параллельно съемки, выступления. Просто нахожусь в режиме нон-стоп. Вам про праздники продолжать говорить каждое утро?» — написала знаменитость.
Куда именно улетает Бузова неизвестно. Отметим, что недавно продюсер певицы стал резидентом Арабских Эмиратов, а потому не исключено, что телеведущая последует за ним.
Кроме того, некоторые фанаты предполагают, что певица едет в Африку для съемок нового сезона популярного шоу «Звезды в Африке», в котором она уже принимала участие. Вместе с Михаилом Галустяном они были ведущими данной программы.